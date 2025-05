Auch mit etwas Abstand lässt sich die Klatsche gegen Münster weiter schwer fassen, so unglaublich war der Spielverlauf. Die Volksstimme analysiert die Partie.

Es gelang dem Team am Jubiläumsspieltag nicht, die Fans mit einem Sieg zu erfreuen.

Magdeburg - Es ist nicht allein der Verlauf der Partie gegen Preußen Münster, der Spieler, Trainer und Fans enttäuscht zurückließ und sie auch einen Tag danach noch beschäftigt. Es ist zudem das Ergebnis, mit dem der 1. FC Magdeburg am Freitagabend einen Negativrekord eingestellt hat. Seit der Arena-Eröffnung vor 19 Jahren hat eine blau-weiße Mannschaft mit 0:5 oder 1:6 verloren und damit die höchste Pflichtspiel-Niederlage im heimischen Wohnzimmer kassiert – das Resultat gegen Münster vom 2. Mai 2025 hat nun seinen Platz in dieser unrühmlichen Reihe gefunden. Zum schlechtesten Zeitpunkt der Saison, zu dem auch der Konkurrenz im Aufstiegskampf regelmäßig die Nerven versagen. Aber warum ging der Club in diesem Zweitliga-Duell gegen den Abstiegskandidaten unter? Die Volksstimme gibt mögliche Antworten.