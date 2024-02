Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Der Jubellauf von Emir Kuhinja in Richtung der Bank des 1. FC Magdeburg kannte am Freitagabend keine Grenzen. Denn der frische Neuzugang des FCM traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 (0:1)-Endstand gegen Holstein Kiel und sicherte seiner Elf in der 2. Liga so noch einen Zähler.