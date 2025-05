Paderborn. - In jener 69. Minute des Hinspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem SC Paderborn übernahm Raphael Obermair Verantwortung. Er schnappte sich den Ball, schritt zum Elfmeterpunkt und versenkte das Leder trocken zum 1:1-Endstand. Es war kein klassisches Tor eines Spielers, der an alter Wirkungsstätte unbedingt etwas beweisen wollte. Zu lange trägt der 29-Jährige inzwischen schon nicht mehr das Trikot des FCM. „Ich schaue die Spiele von Magdeburg nicht mehr so regelmäßig. Es sind nicht mehr ganz so viele Spieler da, mit denen ich auf dem Platz gestanden habe“, sagt der Kapitän des SCP gegenüber der Volksstimme.

