Auch weil der frühere Magdeburger Luca Schuler eine dicke Chance nicht nutzte, musste sich Hertha gegen Schalke mit einem 0:0 begnügen. Aber statt Selbstkritik zu üben stichelte der Angreifer nach dem Spiel gegen den Zweitliga-Spitzenreiter.

Magdeburg/Berlin - Wenn mal als Stürmer trotz dicker Chance nicht trifft, dann sollte man sich mit Sprüchen besser zurückhalten, meinen viele. Für Luca Schuler war das aber schon im Trikot des 1. FC Magdeburg ein Problem. Nun hat er nach dem 0:0 von Hertha BSC gegen Schalke sogar die Leistungen des Gegners geschmälert. „Wenn man das Spiel und den Fußball sieht und auf die Tabelle schaut, dann tue ich mich schwer, wie unser Gegner da oben stehen kann. Das ist schwer in Worte zu fassen, wenn ich ehrlich bin“, stichelte Schuler unter anderem in der „Bild“ gegen den Tabellenführer.