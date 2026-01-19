Mit nur sechs Profis stiegen die Handballer des SC Magdeburg gestern wieder ins Training ein. Nikola Portner und Manuel Zehnder könnten die Trainingsgruppe schneller als erhofft auffüllen. Denn der Schweiz droht schon nach der Vorrunde das EM-Aus.

Nikola Portner legte im Schweizer Tor elf Paraden hin und ist trotzdem frustriert. Denn nur ein Wunder kann das EM-Aus noch verhindern.

Magdeburg - Auch beim SC Magdeburg flogen gestern die Bälle. Tim Hornke, Matthias Musche, Philipp Weber, Christian O“Sullivan, Tim Zechel und Sebastian Barthold stiegen wieder ins Training ein. „Die Pause tat richtig gut. Kaum zu glauben, dass die gut drei Wochen schon wieder vorbei sind“, erklärte Trainer Bennet Wiegert, der allein mit den sechs Profis natürlich kein richtiges Training absolvieren kann: „Deshalb haben wir auch einige Youngsters dabei. Wichtig ist ja vor allem ein Torwart, da unsere drei alle bei der EM sind.“