Hamburg - Für Christian Titz war das Spiel beim Hamburger SV (3:2) eine Reise an die alte Wirkungsstätte. Schließlich ist der 51-Jährige in der Hansestadt nach seinen dortigen Engagements als Coach der U 17 sowie der zweiten Mannschaft und des Profikaders bestens bekannt. Titz: „Es waren viele Leute da, die man aus der Vergangenheit kennt.“ Einen HSV-Fan offenbar ganz besonders.

Denn bevor Titz am Sonntag das traditionelle Interview vor dem Anpfiff gab, begab er sich in Richtung eines Anhängers der Rothosen, den er recht herzlich lächelnd im Tribünenbereich umarmte. „Bei ihm war es so, dass er Geburtstag hat“, sagte der FCM-Trainer, der seinem guten Bekannten vorher bereits schriftlich zu seinem Ehrentag gratuliert hatte. Dies holte er dann noch einmal persönlich nach – im Volksparkstadion.

FCM siegt gegen den HSV

Dort musste der HSV-Anhänger mitansehen, wie seine Elf gegen den Aufsteiger trotz einer druckvollen Schlussphase voller aussichtsreicher Einschussmöglichkeiten mit 2:3 leer ausging.

Sehr zur Freude von Christian Titz, der mit dem 1. FC Magdeburg drei dringend benötigte Punkte aus Hamburg entführte. Der Coach war darüber glücklich, stellte aber mit Blick auf seinen Bekannten etwas bedauernd fest: „Leider habe ich ihm den Tag mit meiner Mannschaft versaut.“

Titz: "Wichtiger Sieg"

Schließlich hatte Titz mit dem FCM keine Geschenke zu verteilen – vor allem nicht gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. „Es war ein wichtiger Sieg“, unterstrich er und ergänzte: „Es freut mich für meine Mannschaft. Wir sind in einer Situation, in der wir wochenlang gute Leistungen und uns aber selbst um den verdienten Lohn gebracht haben. Diesmal haben wir vieles auf unserer Seite gehabt.“

Dies mündete im vierten Saisonerfolg, der über die zwei jüngsten und schwer zu verdauenden Rückschläge beim SV Sandhausen (0:1) und gegen Eintracht Braunschweig (0:2) hinwegtröstete. Zumindest bis zum Freitagabend. Dann steht schon das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim an.