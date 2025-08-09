Kein Punktgewinn für VfB 1921 Krieschow: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen den FC Einheit Wernigerode einstecken.

Kolkwitz/MTU. Die Partie zwischen dem VfB 1921 Krieschow und dem FC Einheit Wernigerode hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Wernigerode auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:2 (1:0) für sich.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Andy Hebler für Krieschow traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wernigeroder revanchieren: In Minute 72 wurde das Gegentor durch Benjamin St. Louis erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

72. Minute VfB 1921 Krieschow gleichauf mit FC Einheit Wernigerode – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Nyger Marley Hunter den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Wernigerode sicherte (88.). Die Kolkwitz sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – FC Einheit Wernigerode

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Michalski (72. Antosiak), Zizka, Grimm, Gerstmann, Hebler, Pahlow (90. Wojenmaster), Pereira Rodrigues (72. Stephan), Raak (65. Seibt), Knechtel, Zurawsky

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Wersig, Schmidt, Hess, Lisowski, Farwig (65. Taiwo), Engelhardt (65. Pandyal), Schlichting (38. St. Louis), Singbeil, Hunter, Dörnte (78. Liese)

Tore: 1:0 Andy Hebler (5.), 1:1 Benjamin St. Louis (72.), 1:2 Nyger Marley Hunter (88.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Romano Wehner, Jonathan Milde; Zuschauer: 308