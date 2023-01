FCM: Das große Trainingslager-Fazit - mit Baris Atik

Nach dem Testspiel gegen MTK Budapest endet das Trainingslager des 1. FC Magdeburg in Side. Die Volksstimme zieht gemeinsam mit Baris Atik eine Bilanz zum Camp in der Türkei.

Side - Ein letztes Mal in diesem Trainingslager wird der 1. FC Magdeburg am Freitag auf dem Rasen stehen, bevor es dann Samstag zurück nach Deutschland geht. Es ist also Zeit, ein erstes Fazit zu ziehen. Gemeinsam mit Vize-Kapitän Baris Atik. Ist der 27-jährige Anführer des Zweitligisten zufrieden?