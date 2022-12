FCM: Der Club offenbart gegen Zwickau die alten Probleme

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat zum Abschluss des Jahres verloren: Mit 2:3 (0:2) musste sich der Club am Mittwoch im Test gegen den Drittligisten FSV Zwickau an der MDCC-Arena geschlagen geben. Die FCM-Akteure trainieren erst seit der vergangenen Woche wieder mannschaftlich. Und für sie war die Partie die erste Begegnung seit dem Hinrunden-Ende der 2. Bundesliga am 13. November. Und obendrein fielen 13 Spieler aus, darunter viele Erkrankte wie Stammtorhüter Dominik Reimann.