Der 1. FC Magdeburg ist in dieser Zweitliga-Saison weiterhin ungeschlagen. In Köln hatten sie weniger Chancen als der Gegner, aber bewiesen Moral.

Köln - Der FCM hat in dieser Zweitliga-Saison weiterhin kein Spiel verloren und den Härtetest beim 1. FC Köln mit 2:1 gewonnen. Die Partie verlief außgewöhnlich. Lange war der Club vor 50.000 Zuschauern klar unterlegen. Und: Köln hatte mehr als 30 Abschlüsse, dennoch jubelten am Ende die Elbestädter. Gerade in Halbzeit eins erspielten sich die Gastgeber viele Chancen, doch ein Tor fiel vor der Pause nicht. Nach dem Seitenwechsel zeigte der 1. FC Magdeburg Comeback-Qualitäten, schließlich kam er nach einem 0:1 noch zum Dreier. Somit gewannen die Elbestädter erstmalig in der Vereinsgeschichte eine Partie gegen Köln im Unterhaus.

Die Startelf der Elbestädter veränderte sich im Vergleich zum 4:0-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg vor der Länderspielpause dreifach. Abräumer Marcus Mathisen fehlte wie erwartet erkrankt, für ihn rückte Andi Hoti rein. Jean Hugonet rückte also ebenso erwartet auf die Sechs vor, Hoti spielte als Innenverteidiger. Baris Atik begann nach seiner Muskelverletzung hingegen als linker Außenstürmer, Jason Ceka nahm auf der Bank Platz, Xavier Amaechi griff über die rechte Seite an. Im zentralen Mittelfeld gab es eine Überraschung: Anstelle von Abu-Bekir El-Zein startete Connor Krempicki.

Das Heimteam war es indes, das den ersten Abschluss hatte. Atik bekam die Kugel nicht weg und Linton Maina zog aus zentraler Position ab, Dominik Reimann hielt den wenig druckvollen Versuch (2.). Auch danach blieb Köln tonangebend. Die Rheinländer pressten stark. Mehrfach musste Reimann früh parieren. Das Heimpublikum war voll da. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Atik aus dem Halbfeld schoss Neuner Martijn Kaars knapp links vorbei (12.). In der Folge blieben die Rheinländer jedoch viel gefährlicher. Mehrfach verpassten die Hauherren das 1:0 nur knapp.

Die größte Möglichkeit ereignete sich in der 18. Minute. Tim Lemperle konnte aus zwei Metern ins Tor einschieben, doch Mohammed El Hankouri grätschte den Ball sensationell an den Pfosten. Auch danach blieb es dabei: Das Heimteam war gefährlicher. Mitte der ersten Hälfte beruhigte der FCM die Partie über Ballbesitz etwas. Doch auch in der Schlussphase von Durchgang eins hatte der Kontrahent die besseren Szenen. Der Halbzeitstand von 0:0 war aus Sicht von Blau-Weiß nicht nur schmeichelhaft, sondern auch sehr wichtig. Schließlich hatte die Unterlegenheit nicht zum Rückstand geführt, es war schlichtweg noch alles drin.

Zu Wiederbeginn wechselte Christian Titz doppelt: Für den zentralen Mittelfeldspieler Silas Gnaka kam Falko Michel, für Atik Alexander Nollenberger. Dass El Hankouri in der 48. Minute mit einem Schuss aus der zweiten Reihe Jonas Urbig prüfte, konnte den Elbestädtern etwa Mut machen. Schließlich war dieser Abschluss der erste Schuss des Clubs aufs Tor. Doch nur eine Minute später trafen die Hausherren: Innenverteidiger Daniel Heber verlor die Kugel fahrlässig im Aufbau, die Kölner nutzen den sich bietenden Platz, kombinierten und Damion Downs verwandelte im Sechszehner (49.)

In der Folge waren die Rheinländer dem 2:0 näher als die Gäste dem ersten Tor. Doch Mitte der ersten Hälfte stand es eben nur 1:0, weiter war also alles drin. Und dann ließ sich der FCM den Ball besser laufen, die Titz-Elf kam zu Chancen. Titz tauschte in der 64. Minute erneut doppelt: El-Zein kam für Krempicki, Livan Burcu (fungierte als linker Flügelstürmer, Nollenberger als rechter) für Amaechi. Und lediglich zwei Minuten später netzte der in der Pause eingewechselte Michel: Nach einer Flanke von El Hankouri köpfte er ein. Danach war es nun ein sehr abwechslungsreiches Spiel mit guten Gelegenheiten auf beiden Seiten.

Die Schlussphase lebte vor der Spannung. Eine riesige Chance für Köln ließ sich in der 75. Minute verzeichnen. Zum wiederholten Male verlor der FCM die Kugel, Downs ließ Hoti aussteigen, doch schoss danach Mitspieeler Denis Huseinbasic ab, der nicht nur in der Schussbahn stand, sondern obendrein im Abseits. Aber auch der Club ging auf die Führung. Und dann gelang diese: Jean Hugonet schoss wuchtig aus der zweiten Reihe und der Ball landete im linken Toreck (83.). Danach verteidigten Hugonet und Co. stark, sodass es beim 2:1 blieb – der FCM also unverändert unbesiegt ist in dieser Saison.