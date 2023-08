Ein Wechsel von Daniel Elfadli noch in dieser Transferphase erscheint denkbar. Mit seinen bärenstarken Leistungen ist der Akteur des 1. FC Magdeburg auch im deutschen Oberhaus aufgefallen.

FCM: Es gibt Interesse an Elfadli aus der Bundesliga

Daniel Elfadli (r.) könnte in die höchste deutsche Liga wechseln.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Defensivakteur Daniel Elfadli könnte den 1. FC Magdeburg in diesem Sommer noch verlassen. Wie die Volksstimme weiß, ist ein Abgang nicht vom Tisch. Dass der Hamburger SV, der sein Interesse am 26-Jährigen bekundet hat, sein neues Team wird, ist aber nicht die einzige Möglichkeit – und auch nicht die wahrscheinlichste. Zum einen, weil die beiden Vereine unverändert bei den Ablösevorstellungen weit auseinander liegen. Zum anderen, weil es nach Volksstimme-Informationen Interesse aus der Bundesliga geben soll. Und diese Chance will der Profi nutzen.