Im vergangenen Jahr stieg Tobias Müller als Spielführer mit dem 1. FC Magdeburg in die 2. Bundesliga auf. Am Sonnabend kehrt der Verteidiger mit dem SC Paderborn in die Elbestadt zurück. Vorher unterhielt er sich mit der Volksstimme.

Tobias Müller (l.) hat einen Stammplatz ergattert: Seit der Winterpause stand er in fünf von sechs Partien in der Startelf.

Paderborn/Magdeburg - Vier Jahre trug Tobias Müller das Trikot des 1. FC Magdeburg. In seiner ersten Saison stieg er mit den Blau-Weißen aus der 2. Bundesliga ab. Zum Abschied im Sommer 2022 feierte er als Kapitän die Rückkehr ins Unterhaus. Am Sonnabend (13 Uhr/ Sky) ist er mit dem SC Paderborn als Gegner zu Gast in der MDCC-Arena. Zuvor sprach er über seine Zeit beim FCM und seine ersten Monate in Ostwestfalen: