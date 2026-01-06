Im Trainingslager des 1. FC Magdeburg hat Falko Michel bisher noch nicht einen Ball am Fuß gehabt. Eine Krankheit bremst den Gewinner der Hinrunde komplett aus.

Würde lieber auf dem Platz leiden als im Krankenbett: FCM-Abräumer Falko Michel hat bislang alle Einheiten in Side verpasst.

Side - Am Tag der Anreise des 1. FC Magdeburg mutete es schon ein wenig eigenartig an. Während sich die komplette Mannschaft nach der Ankunft vor dem Flughafen in Antalya versammelte, um gemeinsam auf die Abfahrt zum Hotel zu warten, stellte sich Falko Michel einige Meter Abseits.