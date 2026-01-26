weather bedeckt
  4. FCM-Krawalle im Stadion: Geplanter Hooligan-Angriff auf Polizei bei Dynamo-Spiel?

Schwere Vorwürfe gegen FCM-Fans Versuchter Mord? Polizei geht von geplantem Hooligan-Angriff im Stadion aus

Nach den Ausschreitungen im Ostderby gegen Dynamo Dresden wächst der Druck auf den 1. FC Magdeburg. Der DFB hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei macht schockierende Details öffentlich.

Von Tobias Buschendorf und Matthias Fricke Aktualisiert: 27.01.2026, 09:58
Die Spielunterbrechung aufgrund von Pyrotechnik in den Fanblöcken war noch das geringste Übel beim Ostderby zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden. Gingen mehr als 100 FCM-Fans planmäßig auf die Polizei los?
Magdeburg - Die Anhänger des 1. FC Magdeburg, die sich selbst gerne als "Horrorfans" bezeichnen, sind keine Kinder von Traurigkeit und auch die heutige Avnet Arena hat in der Vergangenheit schon das ein oder andere an Ausschreitungen und Pyrotechnik-Vergehen erlebt. Mit den Krawallen vom vergangenen Sonnabend am Rande des Ostderbys gegen Dynamo Dresden (1:2) scheint nun aber eine neue Dimension erreicht.