Nach intensiven ersten Tagen in der Türkei tritt der 1. FC Magdeburg erstmal etwas kürzer. Zeit für ein paar Beobachtungen aus dem 5:0-Testspielsieg gegen Gangwon.

Trainingslager in Side

Side. - Mit umfangreichen Trainingseinheiten legte der 1. FC Magdeburg in seinem Wintercamp im türkischen Side los, ehe am Sonnabend ein 5:0-Testspielsieg gegen Gangwon FC (Südkorea) die erste Etappe abschloss. Was im Rahmen dieser Begegnung auffiel: