Side. - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat am Sonnabend sein erstes Testspiel des diesjährigen Winter-Trainingslagers im türkischen Side gewonnen. Gegen den südkoreanischen Vizemeister Gangwon FC setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Titz hochverdient mit 5:0 (1:0) durch.

Blau-Weiß bestimmte von Beginn an das Spiel, gewann in seinem hohen Pressing zahlreiche Bälle und drängte den Gegner tief in dessen Hälfte. An guten Chancen mangelte es ebenfalls nicht, doch erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit markierte Mohammed El-Hankouri das überfällige 1:0 (45+1).

Premierentreffer für Magnus Baars

Zur Pause wechselten die Magdeburger dann komplett durch. Unter anderem betrat Neuzugang Alexander Ahl Holmström das Feld und benötigte nur sieben Minuten, ehe er sein erstes Kopfballtor erzielt hatte (52.). In der Folge baute Gangwon mehr und mehr ab, konnte körperlich nicht mehr viel Gegenwehr leisten.

Der FCM indes hatte richtig Lust und erhöhte durch Tore von Jason Ceka (59.) und Connor Krempicki (86.) auf 4:0. Den erfreulichen Schlusspunkt unter die Partie setzte der 18-jährige Youngster Magnus Baars, der mit dem 5:0 zu seinem ersten Tor bei den Profis kam (90.+6).

Am kommenden Freitag folgen für die Titz-Elf zwei weitere Vorbereitungsspiele gegen Hannover 96 (10 Uhr) und Dynamo Kiew (12 Uhr). Übertragen werden diese dann erneut im Livestream auf volksstimme.de.