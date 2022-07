FCM glänzt mit 4:2 in der Generalprobe gegen SC Cambuur

Der 1. FC Magdeburg hat das abschließende Testspiel vor dem Zweitliga-Start gewonnen. Gegen den niederländischen Erstligisten SC Cambuur gab es in der MDCC-Arena einen 4:2 (3:1)-Sieg.

Magdeburg - Dabei ging es wie schon in der Vorwoche bei der 1:4-Testniederlage gegen den 1. FC Union denkbar schlecht los für den FCM. Nicht einmal eine Minute war gespielt, da lagen die Blau-Weißen vor 1736 Zuschauern nach einem Ballverlust bereits mit 0:1 zurück. Remco Balk nutzte die Unachtsamkeit der Gastgeber aus und brachte die Niederländer in Front. Doch die Titz-Elf ließ sich davon nicht verunsichern und übernahm in der Folge die Kontrolle über das Spiel. Leon Bell Bell setzte mit seinem Schuss, den Cambuur-Keeper Robin Ruiter zur Ecke ablenkte, das erste Zeichen (3.). Nur eine Minute später dribbelte sich Tatsuya Ito auf links durch und fand im Zentrum Jason Ceka, dessen Versuch geblockt wurde (4.).