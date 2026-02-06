Nach Abpfiff war die Erleichterung beim 1. FC Magdeburg groß, aber auch Spieler und Trainer taten sich schwer, das irre 5:4 bei der SpVgg Greuther Fürth einzuordnen. Das gilt auch für den Gegner.

Von "absoluter Wahnsinn" bis "Totalversagen von allen": Die Stimmen zum dramatischen Abstiegskampf-Krimi

Fürth/Magdeburg - Das Kellerduell der 2. Bundesliga wurde überraschend zum Spektakel. Neun Tore fielen am Freitagabend zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Magdeburg (4:5), es ging hin und her mit dem glücklicheren Ende für den FCM. Wir haben die Stimmen nach dem Spiel in Mixed Zone und an den Sky-Mikrofonen gesammelt.