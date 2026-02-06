weather nebel
Magdeburg, Deutschland
  4. Zoll und Polizei stoppen illegale Zigarettenproduktion in Kalbe

Eil
Großeinsatz Einer der größten Funde bislang: Zoll und Polizei heben illegale Zigarettenproduktion in Kalbe aus

Ende des vergangenen Jahres hatten an der Kalbenser Großbäckerei umfangreiche Sicherungsmaßnahmen stattgefunden. Jetzt hat sich gezeigt, wofür.

Von Cornelia Kaiser Aktualisiert: 06.02.2026, 21:02
Großeinsatz von Polizei und Zoll an der früheren Großbäckerei in Kalbe.
Großeinsatz von Polizei und Zoll an der früheren Großbäckerei in Kalbe.

Kalbe - Ein Großaufgebot des Zolls und der Bereitschaftspolizei, die in diesem Fall mit knapp 30 Beamten Amtshilfe leistete, hat am Freitagnachmittag in Kalbe für Aufsehen gesorgt, zumal es auch eine temporäre Straßensperrung gab. Und der Einsatz ist noch längst nicht beendet.