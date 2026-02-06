Ende des vergangenen Jahres hatten an der Kalbenser Großbäckerei umfangreiche Sicherungsmaßnahmen stattgefunden. Jetzt hat sich gezeigt, wofür.

Einer der größten Funde bislang: Zoll und Polizei heben illegale Zigarettenproduktion in Kalbe aus

Großeinsatz von Polizei und Zoll an der früheren Großbäckerei in Kalbe.

Kalbe - Ein Großaufgebot des Zolls und der Bereitschaftspolizei, die in diesem Fall mit knapp 30 Beamten Amtshilfe leistete, hat am Freitagnachmittag in Kalbe für Aufsehen gesorgt, zumal es auch eine temporäre Straßensperrung gab. Und der Einsatz ist noch längst nicht beendet.