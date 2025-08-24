Für den Gastgeber Möckeraner Turnverein endete das Duell mit der JSG Preussen Magdeburg am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 2:2 (2:1)-Punkteteilung.

Nach 19 Minuten schoss Florian Kulms das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Ivan Chornobay (24.) erzielt wurde.

JSG lag 2:0 zurück. In Minute 33 jedoch wendete sich das Blatt: Freddy Kittler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Das rettende Tor für die JSG Preussen Magdeburg fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Kittler den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das JSGer Team erzielte (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Preussen Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Roten Karte (92.). Die Möckeranerer sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – JSG Preussen Magdeburg

Möckeraner Turnverein: J. K. Ott – Thunert, Herrmann, Chornobay, Ehret, Kulms, Kollek, Sidibe, Alshaman (70. Alalo), Otte, Paulo

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Kittler, Nolte, Heyer, Göricke, Zellner (53. Ritter), Kopke (46. Klatt), Hahn, Wolf, (46. Tuchen), Haloum (67. Stodolka)

Tore: 1:0 Florian Kulms (19.), 2:0 Ivan Chornobay (24.), 2:1 Freddy Kittler (33.), 2:2 Freddy Kittler (79.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 25