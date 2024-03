Der 1. FC Magdeburg war einmal nicht wach, schon klingte es gegen Nürnberg (0:1) im eigenen Kasten. So hat Coach Christian Titz die Szene gesehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Herbert Bockhorn wollte einfach nur noch weg. Nachdem der Akteur des 1. FC Magdeburg nach der 0:1 (0:0)-Niederlage in der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg die Katakomben der MDCC-Arena betrat, verschwand er ohne Umschweife in der Kabine der Blau-Weißen. Zu groß war der Frust über den Ausgang des Spiels, bei dem Bockhorn wie auch seine Mitspieler in der entscheidenden Szene nicht gut aussahen.