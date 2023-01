Der Mittwoch gefiel dem 1. FC Mageburg in doppelter Hinsicht nicht. Zum Einen war da das schäbige Wetter und zum Anderen die eigene Leistung im Testspiel.

In der vergangenen Woche lag Mohammed El Hankouri krank im Bett, nun steht er wieder auf dem Rasen.

Belek - Beim 1:2 (0:1) des Zweitligisten 1. FC Magdeburg im Test am Mittwochnachmittag gegen den polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin ereigneten sich unheimlich viele kuriose Szenen. Und das lag an dem teils strömenden Regen und dem heftigen Wind. Dem schaudernden und mit einem Regenschirm ausgestatteten FCM-Trainer Christian Titz war deutlich anzusehen, was er von diesem Wetter hielt, als er Richtung Platz ging.