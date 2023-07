Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wer lange reist, sollte auch Pausen machen. Das dachten sie sich am Freitag auch beim 1. FC Magdeburg. Mancher Spieler oder Teile des Staffs vertraten sich während der Rückreise aus dem österreichischen Trainingslager in Fieberbrunn an der Raststätte die Beine. Andere Akteure wiederum gingen nach dem Passieren der Landesgrenze kurz an die frische Luft oder stärkten sich mit einem kleinen Snack. Dies hatten sich die Akteure schließlich verdient, wie auch das Volksstimme-Fazit belegt.