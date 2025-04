Mit Video: So lief die vielleicht skurrilste Autogrammstunde in der Geschichte des FCM

Magdeburg - Shoppingcenter und überhaupt Geschäfte – das sind Orte, an denen für gewöhnlich Autogrammstunden des 1. FC Magdeburg stattfinden. Alles andere als normal war hingegen die Signieraktion mit Allounder Alexander Nollenberger und Keeper Robert Kampa am Mittwoch. Der Club veranstaltete diese in Kooperation mit den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) in einer fahrenden S-Bahn der Linie sechs. Vom Herrenkrug ging es zum Hauptbahnhof und zurück.

Video: FCM-Autogrammstunde in Magdeburg Kamera: Yannik Sammert, Schnitt: Gary Gottschall Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Bei der kuriosen Autogrammstunde war weniger los als bei einer üblichen, doch gleichwohl kamen zahlreiche Fans zu der Veranstaltung. Und Fans sowie die beiden FCM-Akteure genossen das besondere Flair in der Straßenbahn. Nachdem alle Anhänger wunschlos glücklich waren, holten sich dann auch noch das eingesetzte Sicherheitspersonal und sogar der Zugführer Autogramme. Die Volksstimme war dabei und hat den speziellen Ablauf per Video festgehalten.