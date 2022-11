FCM: Piccini-Rot und 0:1 - aber jetzt geht es schon weiter in Bielefeld

Der 1. FC Magdeburg ist verärgert und enttäuscht über die bittere Niederlage gegen Darmstadt. Viel Zeit zum Verarbeiten hat der Aufsteiger nicht. Denn er schließt bereits am Sonntag die Hinrunde auf der Alm ab.

Der Moment des Handspiels: Magdeburgs Cristiano Piccini, hier am Boden liegend, wurde nach dem Laufduell mit Darmstadts Marvin Mehlem (r.) vom Platz gestellt.

Magdeburg - Diese englische Woche ist wahnsinnig speziell: Keine 48 Stunden nach der Partie zwischen dem FCM und Darmstadt (0:1) werden die Blau-Weißen am Sonnabend schon nach Ostwestfalen fahren. Die Volksstimme blickt auf den Hinrunden-Abschluss bei Arminia Bielefeld am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) und schaut auf das aufwühlende Duell am Donnerstag zurück.