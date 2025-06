Die Fakten scheinen klar, eine Einigung zwischen Magdeburg und Hannover lässt aber weiter auf sich warten. Verzocken sich am Ende alle Beteiligten?

Magdeburg. - In der Welt des Pokers gibt es viele Weisheiten. Eine davon besagt, dass Geduld zu den größten Tugenden eines erfolgreichen Spielers gehört. Die Trainerfrage bei Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich mittlerweile ebenfalls zu einem komplexen Pokerspiel entwickelt. Doch wer hat die besseren Karten? Und muss die beste Hand am Ende auch zwangsläufig gewinnen? Die verschiedenen Parteien belauern sich und spielen hart. Doch der Handlungsdruck steigt mit jedem Tag, an dem noch keine Entscheidung gefallen ist.