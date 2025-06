Magdeburg - Tore: Omar Ingi Magnusson führt die interne Torschützenliste mit 152 Toren (in 27 Spielen) an. Philipp Weber (30 Spiele) folgt mit 117 Treffern vor Magnus Saugstrup mit 109 Toren (34 Spiele). Mit insgesamt 1076 Treffern liegt der SCM in der Teamwertung auf Rang drei. Nur die Füchse (1197) und Flensburg (1134) waren torhungriger. Top-Torjäger der Liga wurde Marko Grgic (Eisenach) mit 301 Treffern vor Mathias Gidsel (Füchse) mit 275 Toren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.