Magdeburg - Im Test des 1. FC Magdeburg gegen den FSV Zwickau (2:3) zeigte sich einmal mehr, was Baris Atik für den Club so wichtig macht – also neben seinen spielerischen Qualitäten. Nämlich wie er das Team in Begegnungen anführt. Dies ist in jeder Ligapartie zu beobachten, aber am Mittwoch war es besonders gut zu hören.