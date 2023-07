Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wiesbaden - Ab der 56. Minute agierte der 1. FC Magdeburg am Sonnabend vor 7219 Zuschauer in der BRITA-Arena nach einer Gelb-Roten-Karte für Wiesbadens Aleksandar Vukotic in Überzahl. Doch die zahlenmäßige Überlegenheit münzte Magdeburg nicht in Tore um. Deshalb startet die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz mit einem 1:1-Remis in die 2. Bundesliga.