Fieberbrunn - Otmar Schork hat am vergangenen Donnerstag einen Anruf erhalten. Der Gesprächspartner an der anderen Leitung war Jonas Boldt, der Sportvorstand vom Hamburger SV. An diesem Tag „hat der HSV erstmals mit uns Kontakt aufgenommen“, sagte Schork am Rande des Trainingslagers des 1. FC Magdeburg in Österreich. Der Sport-Geschäftsführer erläuterte, dass der HSV „sein Interesse bekundet hat, dass sie gerne Daniel Elfadli verpflichten würden“.

Der defensive Mittelfeldspieler, der unter FCM-Coach Christian Titz auch in der Innenverteidigung überzeugte, steht bei den Rothosen auf der Wunschliste. Dahingehend nahm sich Schork zwei Tage Bedenkzeit, sprach mit dem Trainerteam und meldete sich dann bei Boldt. Dem 41-Jährigen erteilte Schork daraufhin eine klare Absage: „Ich habe ihm am Samstag erklärt, dass wir Daniel nicht abgeben werden. So ist der aktuelle Stand.“

Magdeburg kämpft also weiter um Elfadli, der beim FCM laut Schork „zum Stammspieler und Leistungsträger gereift“ ist. Weitere Gespräche stellte Schork dem HSV, der sein Trainingslager im 20 Kilometer entfernten Kitzbühel bezogen hat, nicht in Aussicht. „Ich denke, dass das nicht passieren wird“, berichtete der 65-Jährige.