Dessau-Roßlau/MTU. Der Dessauer SV 97 und die NSG Waldersee/Mildensee haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 4:4 (1:3).

In Minute 12 schoss Jeremy Gladosch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Elias Kern den Ball ins Netz (24.).

24. Minute: Dessauer SV 97 mit 0:2 im Rückstand

Die Dessauer erhöhten noch einmal. Etienne Presche versenkte den Ball in Minute 41. Der Dessauer SV 97 e.V. hinkte drei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Tim Lukas Eßbach verschaffte seinem Team drei weitere Tore (45.+1., 58., 67.). 3:3. Die Dessauer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Kern schoss und traf in Spielminute 90 noch einmal. In der Spielminute 40 griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Waldersee/Mildensee steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:3 für die NSG Waldersee/Mildensee.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Eßbach den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team errang (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Waldersee/Mildensee

Dessauer SV 97: – Eßbach, (28. Miertsch)

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Kern, Rintelmann (46. Appelt), Meiling, Noth, Gladosch, Presche (81. Schmidt), Richter (46. Klausner), Wünsche, Wille (26. Benedix), Rücker

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (12.), 0:2 Elias Kern (24.), 0:3 Etienne Presche (41.), 1:3 Tim Lukas Eßbach (45.+1), 2:3 (58.), 3:3 (67.), 3:4 Elias Kern (90.), 4:4 Tim Lukas Eßbach (90.+1); Schiedsrichter: Andreas Behling (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 22