Noel Futkeu von ETB Schwarz-Weiß Essen zerschießt aktuell die Oberliga Niederrhein. Nun wird er in Verbindung mit einem Zweitligisten gebracht – auch mit dem FCM. Der Deal soll so gut wie fix sein. Das sind die Hintergründe:

Noel Futkeu während seiner Zeit beim 1. FC Köln II. Aktuell spielt das Stürmer-Talent in der Oberliga bei Schwarz-Weiß Essen. Der 1. FC Magdeburg soll an ihm interessiert sein.

Magdeburg/Essen - In fast jedem Spiel ein Treffer: Noel Futkeu schoss in der laufenden Oberliga-Saison für seinen Verein ETB Schwarz-Weiß Essen 29 Tore in 30 Spielen, legte sieben Buden auf, gilt als großes Talent - und sein Vertrag läuft aus. Mehrere Vereine buhlen nun um das Stürmer-Talent. Offenbar auch der 1. FC Magdeburg.