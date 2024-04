Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Einheit des 1. FC Magdeburg am Mittwoch beobachteten die Trainingskiebitze mit besonderem Interesse. Schließlich stand der Zweitligist erstmalig in dieser Woche auf dem Rasen. Nachdem am Montag ein Spielersatztraining stattfand und die Akteure am Dienstag individuell arbeiteten, legte Blau-Weiß am Mittochmittag pünktlich los. Tatkraft und Enttäuschung waren nach dem 0:3 gegen Hannover spürbar bei den Akteuren.