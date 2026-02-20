Die U 23 des 1. FC Magdeburg verpasst einen Achtungserfolg gegen Regionalliga-Topteam Rot-Weiß Erfurt auf bittere Weise. Nach eigener Führung muss sich der Club geschlagen geben.

Der 1. FC Magdeburg II um den eingewechselten Joonas Frenzel (am Ball) verpasste nach der Pause den 2:2-Ausgleich.

Magdeburg - Die Reserve des 1. FC Magdeburg hat ein Überraschungsergebnis gegen den Tabellendritten Rot-Weiß Erfurt recht knapp verpasst: Die Blau-Weißen konnten das Regionalliga-Heimspiel gegen die Thüringer vor 1.309 Zuschauern nämlich in vielen Phasen und in vielen Aspekten auf Augenhöhe gestalten, aber verloren am Freitagabend 2:3 (1:2).

Die Zweitvertretung des FCM kam gut rein in die Begegnung. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell. In der 31. Minute brachte Elisio Widmann den Club dann sogar in Führung. Die Gäste drehten die Partie daraufhin durch einen Doppelschlag von Romarjo Hajrulla sehr schnell (33. und 36.).

Den 1:2-Rückschlag konnten die Magdeburger aber gut abschütteln, fanden noch vor der Pause zu ihrer eigentlich guten Performance zurück. Nach dem Seitenwechsel hatte der FCM viel mehr die Kugel als der Kontrahent. Die Blau-Weißen drängten und erspielten sich Chancen. Erfurt verteidigte diszipliniert. Das 1:3 in der 72. Minute durch Benjica Caciel bedeutete dann die Vorentscheidung. Mit einem Strafstoß in der Nachspielzeit erzielte Club-Routinier Enis Bytyqi den 2:3-Endstand.

Beim FCM hatten übrigens fünf Profis in der Startelf gestanden: Keeper Robert Kampa, Luxemburgs Nationalverteidiger Eldin Dzogovic, Stoßstürmer Alexander Ahl-Holmström (spielte 45 Minuten), Routinier Robert Leipertz und Offensiv-Youngster Magnus Baars. Mit Nick Meier und Aleksa Marusic, die bekanntlich fest beim U-23-Team trainieren, saßen zwei weitere Akteure mit Zweitliga-Kontrakt draußen.