Der 1. FC Magdeburg wartet in der Vorbereitung weiter auf den ersten Sieg. Am Dienstag verloren die Elbestädter das zweite Testspiel im Rahmen des Camps in der Türkei.

Side - Zweitligist 1. FC Magdeburg unterliegt gegen Sepsi OSK Sf. Gheorghe aus dem rumänischen Oberhaus 1:2 (0:1, 1:1, 1:2). Der Club hatte am Dienstag auf einem der Plätze des Side Star Sports Complex in Side wie gewohnt mehr Ballanteile als sein Kontrahent, aber machte zu viele Fehler. Die Partie wurde über viermal 30 Minuten ausgetragen, einige FCM-Fans schauten vor Ort zu.

Schon nach 15 Minuten ging der Gegner in Führung: Tatsuya Ito verlor das Leder im Halbfeld und Cosmin Matei verwandelte aus der Nahdistanz. In der Folge entwickelte sich von den Chancen her ein ausgeglichenes Geschehen. Das 1:1 fiel kurios: So wurde aus Sicht der Rumänen eine Flanke von Herbert Bockhorn denkbar unglücklich ins eigene Tor abgefälscht (51.). In der Folge drängte der FCM.

Zur Hälfte wechselten die Blau-Weißen komplett durch. Wenig später lagen sie wieder hinten: Mittelfeldakteur Silas Gnaka verlor das Leder im Vorwärtsgang und Krisztian Dobozi konnte Noah Kruth in der Folge leicht überwinden (61.). Danach mangelte es beim Club weiter zu oft an Durchschlagskraft und Genauigkeit. In der Schlussphase machte das Team von Coach Christian Titz dann allerdings Druck, doch ein Treffer fiel nicht mehr.