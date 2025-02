Der Franzose sieht den Club in einer guten Ausgangsposition, adressiert aber auch die Schwächen, die es zu bearbeiten gilt.

Jean Hugonet hat sich in anderthalb Jahren beim FCM stark entwickelt.

Magdeburg. - In seiner Kernkompetenz als Innenverteidiger ist Jean Hugonet rigoros. Knallhart im Zweikampf, wenn es sein muss, auch mal ein bisschen dreckig. Der Franzose ist gegen den Ball kein Mann für Kompromisse. Nicht im Spiel und auch nicht im Training. Am Mittwoch bekam dies unter anderem Bryan Teixeira zu spüren, der in einer der zahlreichen Eins-gegen-eins-Übungen einer sehr intensiven und langen Vormittagseinheit das zweifelhafte Vergnügen hatte, sich mit Hugonet zu messen – und dabei zumeist den Kürzeren zog.