Was die Magdeburger Kanuten von sich bei der WM erwarten.

In Dresden hat Moritz Florstedt über Silber gejubelt. Bei der WM will er das Finale erreichen.

Mailand/Magdeburg - David Töpel hat sich vor der Weltmeisterschaft eine neue Frisur zugelegt, er paddelt nicht mehr mit wallender Mähne, sondern mit feschem Kurzhaarschnitt. „Ich wollte vor der WM einen neuen Wind reinbringen“, sagte der Kanute vom SC Magdeburg mit einem Lächelnd. Der frische Wind wird ihm von Mittwoch an in Mailand (Italien) oft genug ins Gesicht wehen, ist der 21-Jährige bei seinen ersten Welttitelkämpfen doch gleich in zwei Disziplinen gefordert. Und steht dabei im besonderen Fokus der Bundestrainer um Oberhaupt Arndt Hanisch.