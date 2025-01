Die Mannschaft des FCM strotzt vor dem Rückrundenauftakt vor Spaß am Spiel. Trainer Christian Titz ist ebenfalls guter Dinge, bangt aber um den Einsatz von Silas Gnaka.

FCM vor dem Start in Elversberg mit ansteckend guter Laune

Trainer Christian Titz kann mit dem FCM am Wochenende auf einen Aufstiegsplatz klettern.

Magdeburg. - Regelmäßige Besucher des Trainings beim 1. FC Magdeburg kennen das Spiel: Drei Mannschaften, ein längliches, schmales Feld mit zwei Zonen, und dann geht es zur Sache. Pressing, Gegenpressing, genaues, schnelles Passspiel unter hohem Druck, Verlagerungen. Zeit zum Luftholen bleibt den Profis in dieser Spielform kaum – und doch freuten sich die Spieler der Blau-Weißen gestern Mittag im Training fast schon wie kleine Kinder, als Chefcoach Christian Titz zu einer seiner Lieblingsübungen bat. Jede gelungene Passstafette wurde lautstark gefeiert, jeder Ballgewinn noch mehr. Es ist in den Tagen vor dem Rückrundenstart morgen (13.30 Uhr/RTL und Sky) bei der SV Elversberg unübersehbar: Die Stimmung bei den Blau-Weißen bewegt sich nahe am Optimum.