Der 1. FC Magdeburg legt am Sonntag mit einem Gastspiel in Elversberg los. Das Duell beim Tabellennachbarn wird Aufschluss über die aktuelle Form geben.

Nach seiner Schrecksekunde gegen Dynamo Kiew drängt Torjäger Martijn Kaars (Mitte) gegen Elversberg zurück in die Startelf.

Magdeburg. - Es wäre ein absolutes Novum im großen Zirkus Profifußball, würde eine Mannschaft am Ende einer Vorbereitung zugeben, mit einem schlechten Gefühl in die Liga zu starten. Natürlich waren die Bedingungen im Trainingslager hervorragend, natürlich wurde intensiv gearbeitet, dass es nun mit einem sehr guten Gefühl wieder losgeht, ist deshalb also selbstverständlich.