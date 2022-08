FCM: Wird Cacutalua in der Abwehr Lawrence ersetzen?

Magdeburg - Torabschluss wurde Mitte der Woche fleißig von den Akteuren des 1. FC Magdeburg trainiert. Denn die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse war ja eines der Kernprobleme in den vergangenen Wochen. Also wählte das Trainerteam um Christian Titz in den Einheiten verschiedene Spielformen mit Zug zum Tor – und überwiegend mit dabei störenden Gegenspielern. Malcolm Cacutalua trat bei diesen Übungen sowohl offensiv als auch defensiv in Erscheinung: Hier führte der Innenverteidiger energisch einen Zweikampf, da schob er in Stürmermanier ein – und dort ärgerte er sich lautstark über einen Gegentreffer.