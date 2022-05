Rückkehr Fußball: FCM-Verteidiger Bittroff hat sein Comeback vor Augen

Alexander Bittroff vom FCM erlebte in den vergangenen Monaten etwas, das er aus seiner Karriere so noch gar nicht kannte: hartnäckige Muskelbeschwerden. Die haben ihn nach 13 Drittliga-Spielen über 90 Minuten aus der Bahn geworfen. Doch ein baldiges Ende der Leidenszeit deutet sich an.