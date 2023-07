Magdeburg - Nach dem Heimtrikot hat der 1. FC Magdeburg nun auch das Jersey für die Auswärtsspiele der an diesem Wochenende beginnenden Zweitliga-Saison veröffentlicht. Beide Outfits ähneln sich, doch es besteht ein entscheidender Unterschied: In den fremden Stadien werden die Elbestädter fast komplett in Blau auflaufen – also sowohl was die Hose als auch das Trikot angeht. „Blau steht uns gut“ titelt der Club hierzu auf seiner Internetseite.

Das Outfit für die Begegnungen in der heimischen MDCC-Arena ist hingegen weitestgehend weiß. Dieses Jersey hatte nach der Präsentation unter anderem deshalb für Kritik gesorgt, weil Fans den Blauanteil als zu gering empfanden. Nun zeigt sich: Die Blau-Weißen haben sich mit der Marke Hummel für einen farblichen Kontrast der beiden Trikots entschieden. Seit dieser Saison stattet der dänische Sportartikel-Hersteller den Zweitligisten aus.