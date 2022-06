Große Erfahrung für den FCM

Magdeburg - Troisdorf hat ja durchaus bekannte Persönlichkeiten hervorgebracht. Man nehme den Maler Heinz Lohmar oder die Olympiasiegerin im Modernen Fünfkampf, Lena Schöneborn. Auch Fußballer sind in Troisdorf die ersten Schritte in ihrer Karriere gegangen. Man erinnere sich nur an Joel Abu Hanna, der ein Jahr auch Mitglied des 1. FC Magdeburg gewesen ist und derzeit für den polnischen Erstligisten Legia Warschau aufläuft. Nun also hat es auch den Troisdorfer Malcolm Cacutalua an die Elbe gezogen. Direkt aus dem Schacht im Erzgebirge ist er zu den Blau-Weißen gekommen, um dort zu spielen, wo er hätte in Aue nicht mehr spielen können: in der 2. Bundesliga.