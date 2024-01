Mit Jean Hugonet gewinnt der 1. FC Magdeburg an Stabilität. Die lange Ausfallzeit war dem Franzosen nicht anzumerken.

Hugonet-Effekt hält beim FCM an

Holten mit dem 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga den 23. Punkt: Dominik Reimann, Xavier Amaechi, Jean Hugonet, Julian Pollersbeck und Tobias Müller (v. l. n. r.).

Magdeburg - Anscheinend gibt es beim 1. FC Magdeburg eine Grundregel: Stelle Jean Hugonet auf – und du verlierst nicht. Diese Devise galt auch beim jüngsten Heimsieg. Der Franzose stand in der Startelf, und die Blau-Weißen gewannen in der 2. Bundesliga mit 1:0 (0:0) gegen Wehen Wiesbaden. Somit haben die Elbestädter mit dem Sommer-Neuzugang vom SC Austria Lustenau in der Anfangsformation bis dato nur einmal verloren. Umso wichtiger ist es für den Club, den Akteur nach dessen langer Adduktorenverletzung wieder bei sich zu haben.