Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg ist mit einem Sieg in die Rückrunde der 2. Bundesliga gestartet. Im Heimspiel gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden gab es am Sonntag einen 1:0 (0:0)-Erfolg vor 22.582 Zuschauer in der MDCC-Arena - dank eines Joker-Tores.

FCM-Trainer Christian Titz wechselte im Vergleich zum 2:3 gegen Fortuna Düsseldorf dreimal. Für Andi Hoti spielte Winter-Neuzugang und Rückkehrer Tobias Müller. Jean Hugonet ersetzte Connor Krempicki und Mohammed El Hankouri stürmte für den erkrankten Luc Castaignos.

Gestürmt haben die Blau-Weißen in der Anfangsviertelstunde zwar nicht - dafür hatten sie aber mehr vom Spiel. Der FCM baute das Spiel ruhig von hinten über Müller auf und suchte den Weg nach vorne. Im letzten Drittel in der Wiesbadener Spielhälfte wusste zu Beginn Xavier Amaechi zu gefallen. Der Engländer leitete viele Aktionen ein und holte Eckbölle heraus - diese brachten aber noch nichts ein.

Atik knapp vorbei

Wie auch die ersten beiden Aktionen der Hausherren nichts einbrachten. El Hankouri wurde geblockt (19.), Hugonet zielte drüber (20.). Magdeburg probierte es auch über Flanken. Diese Hereingaben faustete Wehen-Keeper Florian Stritzel jedoch weg und sein Kasten blieb auch nach 26 Minuten sauber: Baris Atik tunnelte mit seinem Abschluss Marcus Mathisen - knapp vorbei (26.).

Magdeburg machte weiter, belohnte sich aber nicht. Amaechi wurde geblockt (45.). Die Titz-Elf erspielte sich im der ersten Halbzeit sieben Ecken und hatten 68 Prozent Ballbesitz gegen Wiesbaden, das nur durch Robin Heußer (3.) geblockt wurde und ansonsten nicht gefährlich war. Dafür agierten die Hessen physisch stark sowie kompakt und machte es den Blau-Weißen über weite Strecken schwer. Torlos ging es in die Pause.

Reimann zur Stelle

Aus der Kabine kam Wiesbaden dann etwas stärker. Thijmen Goppels Freistoß senkte sich gefährlich - aber zu spät und landete auf dem Netz (54.). Eine Minute später musste Magdeburgs Torwart eingreifen: Franko Kovacevic kam nach einem Ballverlust von Dominik Reimann an den Ball und zog ab - der Keeper bügelte seinen Fehler aus und parierte (55.).

Der FCM wollte wieder und musste mehr zeigen. Deshalb wechselte Titz dreimal. Tatsuya Ito, Connor Krempicki und Silas Gnaka kamen nach 67 Minuten für Amaechi, Kapitän Amara Condé und Jean Hugonet. Kurze später wurde es noch einmal offensiver: Jason Ceka kam für Leon Bell Bell.

Joker Ito trifft zur FCM-Führung

Und die Wechsel sollen sich lohnen beim FCM, für den Ito in der 81. Minute zum 1:;0 traf. Gnaka passte genial in die Tiefe auf den Japaner, der über links reinzog und aus spitzem Winkel den Ball unter die Latte platzierte. Ein schön herausgespielter Treffer, der für Magdeburg angesichts der Schlussphase natürlich zum optimalen Zeitpunkt kam. Entgegen kam dem FCM auch, dass Amar Catic nach einem Foul an Ceka vom Platz geschickt wurde - es war seine zweite Gelbe Karte in diesem Spiel (84.).

Mit einem Mann mehr auf dem Platz nach Gelb-Rot für Catic drückte Blau-Weiß auf das 2:0, das Stritzel verhinderte. Der Wehen-Schlussmann parierte einen Freistoß von Atik (86.) und Ceka dribbelte sich an ihm fest (90.). Mehr passte nicht mehr. Somit bejubelte die Titz-Elf den sechsten Sieg im Unterhaus und vergrößterte den Abstand auf den Relegationsplatz 16 auf sechs Zähler.