Im Liveticker: 1. FC Magdeburg ohne Kapitän Tobias Müller gegen Duisburg

Zum vierten Spieltag in der 3. Liga empfängt der 1. FC Magdeburg am Sonnabend um 14 Uhr den MSV Duisburg. Alle Tore, Chancen und Emotionen gibt es hier im Volksstimme-Liveticker.

Magdeburg - Zum vierten Spieltag in der 3. Liga empfängt der 1. FC Magdeburg am Sonnabend um 14 Uhr den MSV Duisburg – und strebt gegen diesen den ersten Heimerfolg der noch jungen Saison an. Doch warnt Cheftrainer Christian Titz: „Duisburg ist eine Mannschaft, die über fußballerische Aspekte kommt, ein gutes Aufbauspiel hat und mit Sicherheit alles raushauen wird.“

Erschwerend kommt hinzu, dass die Magdeburger erneut ihren Kapitän Tobias Müller ersetzen müssen. Der 27-Jährige ist zwar nach einer Innenbandzerrung im Knie inzwischen wieder zurück auf dem Platz, konnte bislang jedoch nur individuell trainieren. D

Der FCM hielt einen Einsatz Müllers gegen die „Zebras“ bis zuletzt offen, wollte die Entscheidung erst am Spieltag treffen. Doch nahm der Spielführer am Vormittag bereits am Spielersatz-Training teil, beschäftige sich dort mit Athletiktrainer Lars Mertelmeyer und wird – wie zuletzt beim 3:1-Erfolg über Havelse – nur von der Tribüne aus unterstützen können.