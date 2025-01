Am ersten Trainingstag seines Wintercamps in der Türkei hat der 1. FC Magdeburg zwei Abgänge bekannt gegeben. Überraschend kommen sie nicht.

Ito zurück in die Heimat, Hoti nach Dresden

Trainingslager in Side

Side - Zweitligist 1. FC Magdeburg hat die Reise ins Trainingslager nach Side ohne zwei seiner Reservisten angetreten. Andi Hoti und Tatsuya Ito stiegen am Donnerstag nicht mit in den Flieger Richtung Türkei. Sie werden den Verein verlassen, wie Sportchef Otmar Schork am Freitag offiziell bestätigte.