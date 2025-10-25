weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. Dreierkette-Kolumnist Tyll über FCM: Es braucht Punkte, kein Spektakel

kolumne: DREIERKETTE FCM-Ikone Tyll: Es braucht Punkte, kein Spektakel

Bei der Volksstimme-Dreierkette schauen drei Legenden des 1. FC Magdeburg wöchentlich auf die aktuelle Lage. Vor dem Heimspiel gegen Münster äußert sich Axel Tyll zuversichtlich.

25.10.2025, 12:00
Hat eine ganz persönliche Geschichte zu Petrik Sander auf Lager: Axel Tyll. 
Hat eine ganz persönliche Geschichte zu Petrik Sander auf Lager: Axel Tyll.  (Grafik: Imago - Christian Schroedter/Philipp Truxa)

Magdeburg - "Das Auftreten beim 0:0 in Darmstadt und die Dinge, die man unter der Woche vom Training hört oder liest, lassen mich zu der Erkenntnis kommen, das Interimstrainer-Duo Petrik Sander/Pascal Ibold tut dem FCM gut. Die Feuertaufe wurde jedenfalls am vergangenen Wochenende bestanden.