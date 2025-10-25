kolumne: DREIERKETTE FCM-Ikone Tyll: Es braucht Punkte, kein Spektakel
Bei der Volksstimme-Dreierkette schauen drei Legenden des 1. FC Magdeburg wöchentlich auf die aktuelle Lage. Vor dem Heimspiel gegen Münster äußert sich Axel Tyll zuversichtlich.
Magdeburg - "Das Auftreten beim 0:0 in Darmstadt und die Dinge, die man unter der Woche vom Training hört oder liest, lassen mich zu der Erkenntnis kommen, das Interimstrainer-Duo Petrik Sander/Pascal Ibold tut dem FCM gut. Die Feuertaufe wurde jedenfalls am vergangenen Wochenende bestanden.