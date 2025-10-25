Bei der Volksstimme-Dreierkette schauen drei Legenden des 1. FC Magdeburg wöchentlich auf die aktuelle Lage. Vor dem Heimspiel gegen Münster äußert sich Axel Tyll zuversichtlich.

Hat eine ganz persönliche Geschichte zu Petrik Sander auf Lager: Axel Tyll.

Magdeburg - "Das Auftreten beim 0:0 in Darmstadt und die Dinge, die man unter der Woche vom Training hört oder liest, lassen mich zu der Erkenntnis kommen, das Interimstrainer-Duo Petrik Sander/Pascal Ibold tut dem FCM gut. Die Feuertaufe wurde jedenfalls am vergangenen Wochenende bestanden.