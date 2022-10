Kommentar zum FCM: Nun auch beim 1. FC Nürnberg punkten

In den Partie gegen die Topteams der zweiten Liga schneidet Blau-Weiß bislang oft klasse ab. Das ist alles andere als selbstverständlich. Aber gegen die direkte Konkurrenz muss ohne Wenn und Aber noch mehr kommen.

Magdeburtg - ie Bilanz des 1. FC Magdeburg aus den jüngsten beiden Spielen ist stark: Gegen die Aufstiegsaspiranten Hamburger SV (3:2) und 1. FC Heidenheim (1:1) in Summe vier Zähler zu holen, war so nicht zu erwarten.

Um am Ende der Saison den Klassenerhalt zu feiern, können auch Punkte gegen die Topteams extrem wertvoll sein. 11 ihrer 14 Zähler holten die Elbestädter gegen Mannschaften aus den Top 10. Heißt auch: In den Partien gegen die Konkurrenten im Keller muss sich der FCM unbedingt steigern.

Denn gerade diese Duelle sind so wichtig. Nicht ohne Grund wird von Sechs-Punkte-Spielen gesprochen. Dabei ist das Mentale nicht zu unterschätzen: Niederlagen gegen die Konkurrenz schmerzen besonders. Das musste der FCM mit Pleiten in Sandhausen und gegen Braunschweig selbst erfahren. An diesen Wochenende machten Greuther Fürth und oben der HSV vor, wie es geht.

Am Sonntag misst sich Blau-Weiß mit dem 1. FC Nürnberg, der einen Platz vor dem FCM steht. Da kann es nur ein Ziel geben: die Franken besiegen. Es wäre so wichtig.