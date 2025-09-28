weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Kommentar zum 1. FC Magdeburg: Die Leistung in Karlsruhe ist ein guter Schritt, aber ...

Reporter Yannik Sammert schätzt die Situation des 1. FC Magdeburg nach der vielleicht besten Saisonleistung in Karlsruhe ein. Er meint: Eine überhöhte Zufriedenheit mit der Partie wäre falsch.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 28.09.2025, 11:28
Auch Markus Fiedler weiß, dass es weitere Auftritte des 1. FC Magdeburg wie in Karlsruhe braucht.
Auch Markus Fiedler weiß, dass es weitere Auftritte des 1. FC Magdeburg wie in Karlsruhe braucht. (Foto: Imago Images/Jan Huebner)

Magdeburg - Für die starke Leistung in Karlsruhe hat der 1. FC Magdeburg Anerkennung verdient. Während einer heftigen Krise und mit ganz wenig Selbstvertrauen so gut zu spielen, ist beileibe keine Selbstverständlichkeit. Die Mannschaft und Trainerteam um Chefcoach Markus Fiedler wählten offenbar den genau richtigen Umgang mit dem vorherigen Tiefschlag gegen Schalke.